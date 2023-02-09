В новом генплане Алматы учли все требования по сейсмике, заверяет Досаев

В новом генплане Алматы учли все требования по сейсмике, с учетом появления новых тектонических разломов за последние годы, заверил аким мегаполиса Ерболат Досаев на встрече с жителями Бостандыкского района.

Как сообщает «Казинформ», одна из жительниц задала вопрос, почему в генплане города не учитывается сейсмика зданий. На это аким Алматы ответил, что с прошлого года в городе действует новая карта сейсмического микрорайонирования, и в ней все разломы утверждены.

«Что касается нового генерального плана, то, как вы знаете, в Алматы в 2020-2021 годах появились новые тектонические разломы. В новом генеральном плане все необходимые требования по сейсмике учтены, в том числе новые разломы: все, что выше улицы Абая, – 10 баллов, ниже – в зоне 9 баллов», - заверил Досаев.

Он также сообщил, что в Алматы продолжается работа по сейсмоусилению зданий. В 2017-2018 годах КазНИИСА был проведен аудит, и сегодня город живет по тем требованиям, которые утвердил институт.

«Во второй половине этого года начнем новый сейсмоаудит города», - сообщил аким.