Накануне сообщалось, что двоих казахстанцев все еще ищут
Спасатели МЧС отправились в Хатай на поиски пропавших граждан Казахстана
фото МЧС

Министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин отчитался главе государства Касым-Жомарту Токаеву об участии казахстанских спасателей в поисково-спасательных работах в регионах Турции, пострадавших от разрушительного землетрясения, сообщает Акорда.

Ильин сообщил, что «несмотря на сложные условия, сотрудники МЧС успешно выполняют поставленные задачи в тесном взаимодействии с местными властями». К настоящему времени удалось спасти четверых выживших.

Вместе с тем по поручению главы государства группа спасателей и кинологический расчет сегодня рано утром прибыла в Хатай с целью поиска пропавших граждан Казахстана.

Накануне в министерстве иностранных дел Казахстана сообщили, что во время землетрясения в Турции пропали трое казахстанцев, причем одна казахстанка найдена, она жива. Поисково-спасательная операция, где в последний раз видели казахстанцев, продолжается.

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