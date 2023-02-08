Найдена пропавшая в Турции казахстанка – МИД

В министерстве иностранных дел Казахстана уточнили, что во время землетрясения в Турции пропали трое казахстанцев, а не четверо. Причем одна казахстанка найдена, она жива.

«7 февраля на горячую линию МИД РК поступил звонок о том, что четверо друзей не выходят на связь после землетрясения. Трое из них граждане РК, а четвертый гражданин Турции. Узнав от родственников примерное последнее местонахождение пропавших ребят, наши дипломаты немедленно обратились к турецким властям. Посол Казахстана Еркебулан Сапиев переговорил с руководством МВД Турции и те отправили группу спасателей в г.Антакья провинции Хатай по указанному адресу», - рассказали в МИД.

Поисково-спасательная операция, где в последний раз их видели, продолжается. Пока найдена только казахстанка Сабина Мамадьярова и гражданин Турции Кубилай Кескин.

«Они оба живы, их должны обследовать медики», - уточнили в министерстве, выразив надежду, что остальных «тоже найдут живыми и невредимыми».

Отметим, что ранее на заявление турецкого посла в Казахстане о том, что в Турции пропали четверо казахстанцев, МИД эту информацию не подтвердил.