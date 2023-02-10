В Казахстане запустят немецкий пилотный проект по профилактике бытового насилия

В трех городах Казахстана – Астане, Алматы и Павлодаре – запустят немецкий пилотный проект по профилактике бытового насилия. Такое решение было принято на международном форуме «Партнерство – инструмент профилактики бытового насилия», который прошел в столице, организованный МВД совместно с Фондом Фридриха Эберта в Казахстане, сообщает Polisia.kz .

В прошлом году МВД были выработаны законодательные изменения, такие как переход от заявительного к выявительному характеру регистрации бытовых правонарушений, исключение возможности повторного примирения сторон, а также ужесточение административной и уголовной ответственности за насилие в быту. Сегодня законопроект уже находится на рассмотрении в парламенте. Однако, как отметила заместитель руководителя администрации президента Аида Балаева, в Казахстане домашнее насилие остается «острейшей проблемой». По ее словам, «ни законодательные, ни организационные меры не обеспечат ее решение, пока мы не выясним корневые причины». Балаева считает, что «обеспечение психологического здоровья молодого поколения – это стратегически важный фактор здоровья всей нации».

На форуме был презентован международный инструмент оценки рисков среди бытового насилия ODARA, широко применяемый в Германии. Немецкую систему, направленную на профилактику, используют многие передовые страны.

«Семейные ссоры имеют во всем мире одинаковую первоначальную почву. Как в Германии, так и у нас не каждая женщина хочет развода, но хочет коррекцию поведения своего супруга или домочадца. Эта система поможет выявить, кто подлежит воспитанию, профилактике, и в отношении кого надо принимать жесткие меры», - сказал министр внутренних дел Марат Ахметжанов.

Немецкий пилотный проект запустят в трех городах – Астане, Алматы и Павлодаре.