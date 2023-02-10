В отношении крупных производителей риса в Кызылординской области начато расследование

Агентством по защите и развитию конкуренции начато расследование в отношении производителей-переработчиков риса в Кызылординской области по факту нарушения законодательства в области защиты конкуренции, сообщила пресс-служба ведомства.

Согласно статистическим данным, в Казахстане цены на рис в 2022 году выросли на 36%. В настоящее время рост цен продолжается и с начала года составил 5,2%. Производители-переработчики риса связывают это с повышением цен на сырье, что привело к увеличению себестоимости после переработки, а также рост минимальной зарплаты.

«На данном рынке переработку-производство риса осуществляют более 20 субъектов рынка. В свою очередь сельхозтоваропроизводители сообщают о сокращении посевных площадей риса по причине маловодья (согласно данным БНС на 10%), подорожания цен на удобрения, запчасти, ГСМ и др. АЗРК проведен анализ товарного рынка реализации риса, в ходе которого установлено, что максимальный рост цен на сырье наблюдается в мае 2022 года – на 16%, в сентябре 2022 года – снижение на 19%. Между тем рост цен у производителей-переработчиков риса составил в среднем 25%», - сообщили в агентстве.

В этой связи агентством усмотрены признаки одновременного поддержания цен на рис производителями Кызылординской области. Ведомство вынесло шесть уведомлений в отношении производителей риса в Кызылординской области по согласованным действиям и одно уведомление по злоупотреблению доминирующим положением в Северо-Казахстанской области в отношении оптового реализатора риса в части применения разных цен к равнозначным соглашениям.

«В рамках исполнения уведомления оптовый реализатор риса Северо-Казахстанской области снизил цены на 5%. В свою очередь в отношении производителей-переработчиков риса в Кызылординской области назначено расследование по факту неисполнения уведомления», - сообщили в ведомстве.

В случае установления нарушения законодательства в области защиты конкуренции предусмотрен штраф в размере 5 % от дохода, полученного в результате осуществления монополистической деятельности, либо уголовная ответственность.