Украина подверглась ракетным атакам со стороны России

Позже стали поступать сообщения о работе ПВО в Николаевской, Одесской, в Полтавской областях и около Запорожья. Также пишут о замеченных ракетах в сторону Черкасской области, о взрывах в Кременчуге, Херсоне, Виннице, Кривом Роге, в Киеве и Харькове.

По данным Воздушных сил ВСУ, российские военные выпустили крылатые ракеты со стратегических бомбардировщиков Ту-95, также россияне запускают «Калибры» с морских носителей.

Сегодня ночью Россия пыталась атаковать украинские города иранскими дронами-камикадзе «Шахед» и ракетами, в частности, в Харькове ракета попала в объект критической инфраструктуру, в городе и Харьковской области произошло около 10 взрывов. По данным украинских военных, дроны были выпущены с восточного побережья Азовского моря, шесть крылатых ракет – сморского базирования «Калибр» с фрегата в Черном море. Пять ракет и пять дронов были сбиты, а по Харьковской и Запорожской областям было выпущено до 35 ракет С-300.

От ракетных ударов пострадали объекты инфраструктуры на востоке, западе и юге Украины, что привело к перебоям с электроснабжением в некоторых областях.