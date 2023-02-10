Тела погибших в Турции казахстанцев доставят в Алматы 11 февраля - МИД

Тела двух казахстанцев, извлеченных из-под завалов в провинции Хатай в Турции, доставят в Алматы 11 февраля, сообщил в пятницу в ходе брифинга официальный представитель министерства иностранных дел Айбек Смадияров.

«Ожидается, что тела наших соотечественников будут доставлены в Казахстан 11 февраля регулярным рейсом Анталья – Алматы. Все расходы будут покрыты государством», - сказал Смадияров.

Он напомнил, что Адиль Кадырбеков и Мирболат Курмашов погибли в результате обрушения дома в провинции Хатай. Официальный представитель заверил, что МИД Казахстана окажет максимальное содействие в доставке тел погибших на родину.

«По состоянию Сабины Мамадьяровой, выжившей в результате землетрясения, известно, что она находится в государственной больнице Аданы. Вчера ей провели операцию на поврежденную руку, состояние стабильное. Дипломаты на постоянной связи с лечащими врачами. Необходимую медицинскую помощь получает. Сегодня консул посетит ее лично», - добавил Смадияров.