Пятеро полицейских, обвиняемых в пытках, приговорены к срокам от трех до четырех лет тюрьмы

В пятницу, 10 февраля, судья специализированного межрайонного суда по уголовным делам Жетысуской области Бекмурат Дуйсенбеков зачитал приговор в отношении пяти полицейских, обвиняемых в пытках 23 человек. Обвиняемый в «пытке утюгом» Айдын Кенжебаев и Жанбакыт Нуртаза приговорены к 4 годам лишения свободы, Сапармурат Токташ — к 3 годам и 6 месяцам, Алмас Боканов и Ермек Жумашев — к 3 годам лишения свободы. Об этом сообщила Masa Media.

Все подсудимые были лишены званий и права занимать высокую должность в правоохранительных органах сроком до 3 лет. Айдыну Кенжебаеву дни, проведенные в СИЗО, засчитали за полтора дня наказания, а остальным осужденным один день домашнего ареста засчитали за два дня наказания. Полицейских взяли под стражу сразу в зале суда.

Родственники полицейских заявили, что не согласны с наказанием. В своем последнем слове все подсудимые извинились перед потерпевшими, заявили, что сожалеют о случившемся и просили дать им условный срок.

В Талдыкоргане с сентября проходит судебный процесс по делу о пытках во время январских событий. Потерпевшими признаны 23 человека, четверо из которых – несовершеннолетние. Дело было возбуждено по статье 146, часть 2 (пытки, совершенные группой лиц или группой лиц по предварительному сговору). Потерпевшие во время заседания заявляли, что к ответственности привлечены не все люди, пытавшие их.