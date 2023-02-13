83% абитуриентов смогли сдать январское ЕНТ

В январе Единое национальное тестировали сдавали 123 тыс. человек, из них 103 тыс., или 83%, смогли набрать проходной балл, сообщил в понедельник в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций директор национального центра тестирования министерства науки и высшего образования Руслан Емелбаев. По его информации, за нарушение правил тестирования из аудиторий были удалены 98 человек, а за попытку пронести запрещенные предметы – 62 человека.

«Около 123 тыс. человек сдали январское ЕНТ. Из них 77% выпускников, или 95 тыс., прошли тестирование на казахском языке, 23% сдавали на русском языке и 91 человек – на английском. В январском ЕНТ приняли участие также 274 ребенка с особыми образовательными потребностями», - привел данные Емелбаев.

По итогам тестирования пороговые 50 баллов преодолели 103 тыс. поступающих, или 83%. Средний балл январского ЕНТ составил 76, максимальный балл – 139 – набрали пять тестируемых.

«Еще будет проводиться постмониторинг. То есть проверка. Мы будем проверять видеозаписи и цифровой след. Если будут выявлены нарушения, то сертификаты тестируемых будут аннулированы», - добавил глава центра.

Он также отметил, что в этот раз уменьшилось количество попыток пронести запрещенные предметы. В частности, в январе за нарушение правил во время самого тестирования из аудиторий были удалены 98 человек, а за попытку пронести запрещенные предметы лишились шанса сдать тестирование 62 человека. Случаев подмены тестируемых не зафиксировано.