Министр экологии доложила президенту о подготовке к паводковому периоду

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял министра экологии и природных ресурсов Зульфию Сулейменову. Как сообщает пресс-служба президента, она доложила о гидрометеорологической ситуации в стране и подготовке к паводковому периоду.

В частности, министр сообщила о мерах по обеспечению безопасной эксплуатации гидротехнических сооружений в паводковый период. В этих целях ведомством в ближайшее время запланированы выездные проверки в Абайскую и Восточно-Казахстанскую области.

Всего на территории республики насчитывается 1 806 подпорных гидротехнических сооружений. На начало этого года обследовано 1 322 объекта, 471 из них требует ремонта и модернизации.

Также президент заслушал отчет об усилении борьбы с браконьерством и незаконной вырубкой лесов. На сегодняшний день министерством прорабатывается вопрос развития лесоводства.

Касым-Жомарт Токаев указал на важность совместной работы центральных и местных исполнительных органов по подготовке к весеннему половодью и отметил необходимость завершения паспортизации и инвентаризации всех гидротехнических сооружений до конца года.