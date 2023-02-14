Еще свыше 65 тыс. единиц автотранспорта прошли предварительную проверку
Около 27 тыс. иностранных автомобилей легализовано в Казахстане
фото Жанары Каримовой

С 23 января в Казахстане легализовано около 27 тыс. автотранспортных средств, ввезенных из-за рубежа, сообщает Polisia.kz.

«По итогам первых 20 дней легализации в Казахстане произведена первичная регистрация около 27 тысяч транспортных средств. Еще свыше 65 тысяч единиц автотранспорта прошли предварительную проверку и направлены для прохождения сверки номерных агрегатов и дальнейшей регистрации», - говорится в сообщении.

Вместе с тем в процессе легализации возникают проблемные вопросы, в частности, установлены автомобили, в большинстве праворульные, которые были ввезены на территорию страны под видом запасных частей и в дальнейшем реализованы гражданам Казахстана. Сейчас МВД анализирует все эти вопросы, чтобы выработать дальнейшие меры по их решению. По указанным автомобилям с государственными органами уже выработаны правовые механизмы первичной регистрации, сейчас ведется работа по их юридическому оформлению.

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