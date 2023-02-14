Казахстан перевыполнил план по доходу бюджета в январе – Минфин

По итогам января планы доходов в республиканский и местные бюджеты перевыполнены на 40% и 60% соответственно, сообщил во вторник в ходе заседания правительства заместитель премьер-министра – министр финансов Ерулан Жамаубаев. Вместе с тем госорганы продолжают не осваивать бюджеты.

«Показатели исполнения государственных финансов за январь текущего года сложились следующим образом. В государственный бюджет доходов поступило порядка 1,5 трлн тенге, или план исполнен на 144%. В республиканский бюджет доходов поступило 1,1 трлн тенге, или план исполнен на 139%. План по доходам перевыполнен на 310 млрд тенге, из них налоги – на 302 млрд тенге», - сообщил Жамаубаев.

По его данным, основная сумма перевыполнения по налогам приходится по КПН, НДС и ЭТП на сырую нефть. В частности, на перевыполнение плана по КПН повлияло увеличение сумм заявленных авансовых платежей в январе 2023 года в сравнении с январем 2022 года по 382 крупным налогоплательщикам на 48,8%, или на 53 млрд тенге. А перевыполнение плана по ЭТП на сырую нефть в основном связано с ослаблением курса тенге к доллару США на 6,6%.

Что касается доходов местных бюджетов, то они исполнены на 160% и составили 394 млрд тенге, то есть план перевыполнен на 148 млрд тенге. Вместе с тем расходы государственного бюджета исполнены на 93,5%, республиканского – на 94,7%, местных бюджетов – на 96,3%.

«По республиканскому бюджету произведены расходы на сумму 1,5 трлн тенге. Неисполнение составило 84 млрд тенге, из них 13 млрд тенге – экономия. Не освоено – 71 млрд тенге. Наиболее крупные суммы неосвоения сложились в министерствах здравоохранения, культуры и спорта, экологии и природных ресурсов, информации и общественного развития», - перечислил глава Минфина.

Среди основных причин он назвал отсутствие или непредоставление документов, подтверждающих обоснованность платежа, длительное проведение процедур заключения договоров, дополнительных соглашений, несвоевременное принятие нормативных правовых актов по реализации бюджетных программ и подпрограмм, несвоевременное предоставление актов выполненных работ, счетов-фактур, а также длительное проведение конкурсных процедур.

Расходы местных бюджетов, по словам Жамаубаева, составили 423 млрд тенге, не исполнено – 16 млрд тенге.