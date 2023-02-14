Ботагоз Жакселекова назначена вице-министром юстиции

Накануне от это должности была освобождена в связи с переходом на другую работу Акерке Ахметова.

Ботагоз Жакселекова родилась в 1980 году. Окончила с отличием Костанайский государственный университет им. А. Байтурсынова (юрист), а также Exeter University, Великобритания, по программе «Болашак» (магистр государственного управления). В разные годы работала на различных должностях в департаменте кадровой службы Минюста, в структуре Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета, в ТОО «СК-Фармация», возглавляла комитет оплаты медицинских услуг министерства здравоохранения, была зампредом правления НАО «Фонд социального медицинского страхования». С сентября 2019 по июль 2020 была ответственным секретарем Минздрава.