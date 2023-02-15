Электронную очередь внедрят в пунктах пропуска на границе с Узбекистаном и Туркменистаном

До конца февраля по периметру Казахстана будет внедрена электронная очередь еще на четырех пунктах пропуска, сообщает пресс-служба комитета государственных доходов Минфина. Ранее такую очередь внедрили на границе с Китаем, теперь она появится на границе с Узбекистаном и Туркменистаном.

«Из четырех пунктов пропуска два на границе с Китаем – это пункты пропуска “Бахты” (область Абай) и “Майкапчагай” (ВКО). В “Бахты” сервис CarGoRuqsat заработает с 15 февраля, на автопереходе “Майкапчагай” – с 20 февраля. Ранее на казахстанско-китайской границе была внедрена электронная очередь на пунктах пропуска “Достык” и “Нур-Жолы”. Другие два пункта пропуска находятся на юго-западе страны. Это пункты пропуска “Темир-Баба” – с 22 февраля и “Тажен” – с 27 февраля. Оба пункта пропуска находятся в Мангистауской области. Первый на границе с Туркменистаном, второй – с Узбекистаном», - сообщили в КГД.

На сегодня в системе зарегистрировано около 7,5 тыс. пользователей, которыми произведено 84 тыс. операций по бронированию очереди.

Вместе с тем сообщается, что сервис будет дополнен проверкой личности через Face ID, то есть через сканирование лица, а также заработает подтверждение через банковскую карту – для иностранных граждан. Как пояснил главный специалист АО «Информационно-учетный центр» Минфина Азамат Курманов, проверку через государственные базы данных проходят казахстанские перевозчики, а по иностранным перевозчикам интеграций с базами данных нет, поэтому были факты, когда представители нескольких иностранных компаний бронировали очередь, видоизменяя госномера транспортных средств, то есть вбивая их в одном случае со знаком «тире», в другом случае – с «пробелом», и массово занимали бронь.

«Анализ показал, что за два месяца с момента запуска сервиса границу через пункт пропуска “Достык” пересекли 1 759 транспортных средств, из которых 1 108, или 63%, – это машины от данных пользователей. Из-за нарушения пользовательского соглашения аккаунты данных пользователей были заблокированы. В случае, если фуры с указанными в брони номерами прибудут на границу, они проедут, но передвигать очередь или отменять какую-то бронь указанный пользователь уже не может. Материалы по факту нарушения пользовательского соглашения будут переданы в правоохранительные органы для дачи соответствующей оценки таким действиям. Разблокировка аккаунтов пользователей возможна по истечении 90 календарных дней либо раньше – по решению суда», - отметил Курманов.

Напомним, с 23 ноября 2022 года на нескольких пунктах пропуска на казахстанско-китайской границе была внедрена электронная очередь – сервис CarGoRuqsat. Перевозчики заранее бронируют очередь и уже на этом этапе проходят форматно-логический контроль, что ускоряет процесс прохождения границы. Кроме этого, система проверяет наличие долгов по налогам, за проезд по платным дорогам, проверяет регистрацию тягача и прицепа и так далее.