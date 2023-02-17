Износ ТЭЦ в отдельных регионах Казахстана достигает 92%, заявляют в сенате

Инфраструктурные проблемы в регионах Казахстана приобретают эффект снежного кома и в ближайшее время могут существенно обостриться, заявил в пятницу в ходе парламентских слушаний в сенате депутат Серик Шайдаров. Он отметил, что износ ТЭЦ в отдельных регионах Казахстана достигает 92%.

«В первую очередь (системными проблемами являются – В.) инфраструктурные проблемы регионов. Несмотря на принимаемые государством меры, сегодня главными проблемами на протяжении уже ряда лет остаются высокий износ систем тепло-, энерго- и водоснабжения, плохие дороги, нехватка и недоступность жилья для большинства населения, отсутствие газа в отдельных регионах, некомфортные условия жизни сельчан и связанный с этим нерегулируемый уровень миграции», - перечислил Шайдаров.

По его мнению, эти проблемы могут «существенно обостриться уже в самое ближайшее время, если своевременно не будут приняты меры по их решению».

«Эффект снежного кома приобретают проблемы в сфере тепло- и электроснабжения. Сегодня каждое звено этих сфер находится практически в удручающем состоянии», - констатировал депутат.

В частности, напомнил он, износ основного оборудования электростанций достигает 57%, а в отдельных регионах – 88%. Изношенность электрических сетей на 66% приводит к тому, что потери электрической энергии при транспортировке в региональных сетях достигают 11%. Также отмечается существенный разрыв в уровне износа сетей в разрезе регионов. К примеру, если в Астане этот показатель составляет 29,5%, то в Улытауской области – 70%, Костанайской области – 85,3%.

«Критического уровня достигла ситуация в сфере производства, передачи и снабжения тепловой энергией. Средний износ оборудования ТЭЦ, который увеличивается с каждым годом, достиг 66%. Износ каждой второй теплоэлектроцентрали страны (19 из 37 – В.) превышает среднереспубликанский показатель и в отдельных регионах достигает 92%. Аналогичная ситуация складывается и в секторе теплоснабжения», - добавил Шайдаров.

При этом, по его словам, наблюдается тенденция недофинансирования проектов по модернизации тепловых сетей, а также нарастает проблема дефицита тепловой энергии.

«Одной из главных причин всех этих проблем являются олигополия и аффилированность предприятий тепло- и электроэнергетики», - считает депутат.

Он добавил, что практически 60% ТЭЦ находятся в частной собственности, многие из которых были приобретены за бесценок в ходе приватизации в 1990 годы. Кроме того, 64% генерации электроэнергии в Казахстане формируют всего пять компаний – «Самрук-Энерго», Евразийская группа, Kazakhmys Energy, Центрально-Азиатская электроэнергетическая корпорация и казахстанские коммунальные системы. Для решения этих проблем, напомнил депутат, правительством разработан проект закона «О теплоэнергетике». Однако он, несмотря на наличие ряда важных новелл, не включает в себя реальные меры по исправлению сложившегося критического положения.

«То есть нет четкого законодательного понимания по решению всех актуальных проблем данной сферы. Министерство энергетики пытается урегулировать ситуацию через разработку акиматами мастер-планов развития теплоэнергетики, повышение тарифов и выделение бюджетных средств», - высказался Шайдаров.

В этой связи депутат считает необходимым обеспечить максимальную адаптацию законопроекта к текущим вызовам, с учетом необходимости демонополизации экономики страны.