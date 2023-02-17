На реконструкцию здания акимата Алматы выделят из резерва правительства 7 млрд тенге

На сайте «Открытые НПА» опубликован проект постановления правительства, в котором говорится, что на реконструкцию здания акимата Алматы из правительственного резерва планируется выделить 7 млрд тенге.

«Выделить министерству индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан из резерва правительства Республики Казахстан, предусмотренного в республиканском бюджете на 2023 год на неотложные затраты, средства в сумме 7 010 773 250 тенге для перечисления акимату города Алматы в виде целевых трансфертов на развитие для реконструкции здания акимата», - говорится в проекте документа.

Публичное обсуждение проекта продлится до 2 марта.

Ранее аким города Ерболат Досаев заявлял, что здание реконструируют к весне.