Здание акимата Алматы планируется восстановить к весне 2023 года – Досаев

Аким Алматы Ерболат Досаев считает, сгоревшее во время январских событий здание акимата сносить нельзя. Поэтому его реконструкцию планируется завершить весной 2023 года, сообщил он в четверг в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций.

«Вчера нам должны были отдать заключение по проектно-сметной документации (здания акимата – В.), они задержались, надеюсь, завтра, 8 июля, мы его получим окончательно. Мы будем его восстанавливать. Впервые мы создали консорциум из пяти наших алматинских компаний, которые будут заниматься ремонтом этого нашего достояния. Оно восстановлению подлежит, его сносить, я считаю, не надо», - заявил Досаев.

Он напомнил, что изначально планировалось завершить восстановительные работы до конца 2022 года. Однако были «очень нелегкие проектные решения, связанные с купольным залом, в котором выгорел металл».

«Поэтому наш КазНИИСА находил специальное решение, как облегчить эту крышу, сделать ее более легкой, мобильной и пожаробезопасной. Работа будет проведена. Надеемся, что до Наурыза следующего года реновация будет завершена», - высказал мнение аким города.

Что же касается резиденции президента, то, по словам Досаева, сейчас идет процесс сноса. И вместо здания будет создана парковая зона, которая будет объединена с парковой зоной акимата и «переходящая вплоть до Сатпаева».