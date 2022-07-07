Аким считает, что здание сносить нельзя
Здание акимата Алматы планируется восстановить к весне 2023 года – Досаев
фото Жанары Каримовой

Тамара Вааль, Власть

Аким Алматы Ерболат Досаев считает, сгоревшее во время январских событий здание акимата сносить нельзя. Поэтому его реконструкцию планируется завершить весной 2023 года, сообщил он в четверг в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций.

«Вчера нам должны были отдать заключение по проектно-сметной документации (здания акимата – В.), они задержались, надеюсь, завтра, 8 июля, мы его получим окончательно. Мы будем его восстанавливать. Впервые мы создали консорциум из пяти наших алматинских компаний, которые будут заниматься ремонтом этого нашего достояния. Оно восстановлению подлежит, его сносить, я считаю, не надо», - заявил Досаев.

Он напомнил, что изначально планировалось завершить восстановительные работы до конца 2022 года. Однако были «очень нелегкие проектные решения, связанные с купольным залом, в котором выгорел металл».

«Поэтому наш КазНИИСА находил специальное решение, как облегчить эту крышу, сделать ее более легкой, мобильной и пожаробезопасной. Работа будет проведена. Надеемся, что до Наурыза следующего года реновация будет завершена», - высказал мнение аким города.

Что же касается резиденции президента, то, по словам Досаева, сейчас идет процесс сноса. И вместо здания будет создана парковая зона, которая будет объединена с парковой зоной акимата и «переходящая вплоть до Сатпаева».

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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