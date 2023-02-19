В Минэнерго заявили, что ситуация с экибастузской ТЭЦ находится на контроле правительства

В министерстве энергетики утверждают, что ситуация с экибастузской ТЭЦ находится на контроле правительства. Ремонт на энергетическом объекте был завершен в субботу к 20:00, а с 23:00 продолжается растопка водогрейных котлов для налаживания работы тепловой сети, сообщает пресс-служба ведомства

В ведомстве уточнили, что в 04:37 ночи в субботу на Экибастузской ТЭЦ произошло повреждение на коллекторе подачи тепловой сети водогрейной части. В результате остановлены водогрейные котлы со снижением параметров температуры теплоносителя.

«Около 20.00 часов ремонтные работы были завершены, после заполнения коллектора в 23.00 часа начата поочередная растопка водогрейных котлов для поднятия параметров тепловой сети. В настоящее время в работе на Экибастузской ТЭЦ 6 котлов, температура теплоподачи 70 градусов», − утверждают в ведомстве.

На месте работает оперативный штаб акимата области с участием представителей МЧС, Комитета атомного и энергетического надзора и контроля. «Ситуация находится на контроле правительства», − подчеркнули в Минэнерго.