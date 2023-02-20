На юге страны ожидается гроза
Осадки сохранятся в Казахстане в начале недели
фото Жанары Каримовой

21 – 23 февраля в Казахстане сохранятся осадки – дождь, снег, на юге республики синоптики прогнозируют грозу.

«В ближайшие дни погоду в Казахстане будет определять активный Атлантический циклон с большими запасами влаги, который принесет плотные облака с осадками в виде дождя и снега, гололедные явления, туманы, порывистый ветер, в северной половине республики с метелями. Днем на юге Казахстана ожидается гроза», - сообщает «Казгидромет».

На западе республики ожидается понижение температуры воздуха ночью от 0-8°С до -7-15°С, на северо-западе, севере, востоке страны повышение от -5-15°С до 0-8°С, в центре колебание от -2-15°С до -3+3°С, в южной половине республики ночью основной фон -3+3°С.

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