Феминистки обжалуют в суде отказ акимата в проведении марша и митинга 8 марта в центре Алматы

Феминистки Алматы намерены обжаловать в суде отказ в проведении митинга в сквере имени Шокана Уалиханова, а также марша 8 марта. Во вторник организаторки получили ответ от акимата с согласованием митинга в парке имени Ганди, однако они отмечают, что маслихат установил лимит до двухсот человек на этой локации. Об этом корреспонденту Власти сообщила Татьяна Чернобиль, правозащитница и участница оргкомитета марша и митинга.

Татьяна Чернобиль сообщила, что одна из организаторок, фемактивистка Вероника Фонова, уже подала один иск против акимата города, обжалуя отказ ведомства.

«В своем иске Вероника просит обязать акимат согласовать нам проведение митинга и шествия в заявленных нами локациях: для марша она всего одна на город – это по Шевченко, а митинг мы требуем в сквере Шокана Уалиханова», – сообщила Чернобиль.

Второй иск планирует подать участница оргкомитета Жанар Секербаева. Как уточнила Чернобиль, она первой получила от акимата отказ в ответ на свое уведомление о проведении марша и митинга 8 марта, и феминистки подали жалобу в само ведомство.

«В ответе, который получила Жанар из акимата на свою жалобу, написано, что сотрудники акимата переговорили с Лигой волонтеров, и те готовы отозвать и уже отозвали свои уведомления на два митинга – за кинотеатром "Сары Арка" и в сквере имени Ганди. И акимат нам предложил "Сары Арку", потому что в сквере имени Ганди 15 февраля акимат согласовал, по их утверждению, митинг инициативы "Женщины Казахстана за снижение пенсионного возраста до 58 лет" под названием "Привлечение внимания правительства и партии Amanat к пожилым больным и безработным женщинам"», – также добавила Чернобиль.

Во вторник тем не менее одна из заявительниц получила ответ, в котором акимат согласовал проведение митинга 8 марта в сквере им. Ганди.

«Феминисткам не оставалось ничего, как соглашаться на одну из освободившихся локаций. И, так как сквер за "Сары Аркой отпадает из-за его расположения далеко от центра, феминистки подали уведомление на митинг в сквере Ганди, сразу после митинга за снижение пенсионного возраста. Его акимат и утвердил сегодня», – также пояснила Чернобиль, добавив, что на этой локации маслихатом установлено ограничение до двухсот человек.

«Теоретически там может поместиться больше, но маслихатом установлено ограничение по вместимости до двухсот человек, и самое печальное, что любое нарушение влечет административную ответственность, а мы знаем, что на наши мероприятия однозначно приходят больше двухсот человек», – также поясняет правозащитница.

По ее словам, активистки возмущены необходимостью «выбирать место для мирного митинга из двух предложенных акиматом локаций в городе-миллионнике» и планируют добиваться в суде проведения марша и митинга в более просторных локациях в центре города, а также – проводить пикеты за право на мирные собрания.

Чернобиль также сообщила, что уведомление активисток на проведение марша все еще находится на рассмотрении у акимата: «В нем заявительница от оргкомитета просит акимат согласовать марш в любое время 8 марта, в случае, если Лига волонтеров отзовет свое заявление».