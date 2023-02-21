Возбуждено 20 уголовных дел
МВД сообщило о задержании 18 подозреваемых в атаках на журналистов и блогеров

Ведомственный ресурс МВД Казахстана сообщил, что за совершение противоправных действий в отношении журналистов и блогеров задержаны 18 человек.

«С сентября 2022 года по 20 февраля т.г. в Алматы и в Астане совершен ряд противоправных действий в отношении 6 журналистов и блогеров, а также 1 человека, связанного с их деятельностью», - напомнили в ведомстве.

В отношении них совершены факты умышленного повреждения недвижимого имущества, поджога автомобилей, угрозы путем доставления различных предметов к ним, заведомо ложные сообщения об акте терроризма по адресам потерпевших и распространение персональных данных в сети интернет.

Для раскрытия данных преступлений создана межведомственная следственно-оперативная группа. Возбуждены и расследуются 20 уголовных дел по ст.115 «Угроза», ст.147 «Распространение сведений о частной жизни», ст.158 «Воспрепятствование журналистской деятельности», ст.202 «Умышленное уничтожение чужого имущества», ст.293 «Хулиганство» УК РК.

«В настоящее время все указанные факты раскрыты, задержано 18 лиц, причастных к совершению данных преступлений. Проводятся необходимые следственно-оперативные действия по закреплению доказательственной базы», - указывается в сообщении.

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