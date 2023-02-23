Более 380 пунктов приема населения будут развернуты в Алматы на случай землетрясения – ДЧС

На случай сильного землетрясения в Алматы будет развернуто более 380 пунктов приема пострадавшего населения, сообщили в пресс-службе ДЧС города. Также разработаны информационные таблички с QR кодом для определения маршрутов эвакуации к ближайшим предметам первой необходимости.

«В случае возникновения крупномасштабной ЧС (землетрясение) в городе будут развернуты 384 пункта приема пострадавшего населения, оставшегося без крова. Они предназначены для сбора, временного размещения, обеспечения пострадавшего населения предметами первой необходимости (вода, питание, продовольствие), посадки на транспорт и эвакуации в безопасные районы. Подробная информация о ППН размещена на карте 2ГИС при вводе в поисковике приложение “Пункты пострадавшего населения”, а также на официальных сайтах ДЧС Алматы и акимата», - проинформировали в ДЧС.

Кроме этого, департаментом разработаны информационные таблички с QR кодом, при сканировании которого смартфоном можно определить маршруты эвакуации к ближайшим ППН.

«В первом полугодии 2023 года планируется размещение табличек на фасадах всех жилых домов (2 и более этажей) мегаполиса (порядка 10 тыс домов)», - отметили в ДЧС.

Вместе с тем в организациях города проведено свыше 3,5 тысяч сейсмотренировок, а способам защиты в чрезвычайных ситуациях обучено более полумиллиона горожан – это руководители и сотрудники акиматов, преподавательский и воспитательский состав объектов образования, студенты, учащиеся и их родители. В феврале ДЧС планирует задействовать в обучении медсестер и врачей, ответственных за гражданскую оборону и ЧС торгово-развлекательных центров, торговых домов, ЦОНов, объектов транспорта.

В Алматы действуют 843 сирены и сирено-речевых установок (зона покрытия – 100%), которые информируют население об угрозе возникновения ЧС. Кроме того, в оповещении участвует 671 телеканал и 24 радиоканала «Медиасервера».

«В случае разрушительного землетрясения готовы к ликвидации его последствий, предусмотрена специальная группировка сил и средств из числа 13 371 человек, а также 4 060 единиц техники различного назначения. Дополнительно на ликвидацию крупномасштабного землетрясения в Алматы выдвинутся силы и средства 16 регионов страны и 5 центральных государственных органов в три эшелона», - заверили в департаменте.