Сенат закрепил нормы по применению оружия и физической силы органами военной полиции

В четверг в ходе пленарного заседания сенат одобрил принятый ранее мажилисом закон «Об органах военной полиции» и в двух чтениях – сопутствующие ему поправки «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам органов военной полиции и организации обороны». Документами закрепляются полномочия органов военной полиции применять оружие, специальные средства и физическую силу.

«Закон регулирует вопросы применения военнослужащими органов военной полиции физической силы, специальных средств, оружия, а также вопросы их кадрового состава и социального обеспечения», - перечислил нормы основного закона заместитель министра обороны Султан Камалетдинов.

В целом, отметил он, закон разработан в целях совершенствования деятельности органов военной полиции. Предусмотрены изменения в части определения задач, компетенций, структуры органов военной полиции, полномочий, а также законодательного закрепления уже осуществляемых функций.

«На органы военной полиции возлагаются задачи по обеспечению правопорядка в вооруженных силах, других войсках и воинских формированиях, профилактике, предупреждению, выявлению и пресечению правонарушений, а также исполнение наказания в виде ареста, административного ареста и иных мер временной изоляции военнослужащих от общества», - озвучил их функционал замминистра обороны.

Отметим, что статьей 10 закона уточняются условия и пределы применения физической силы, специальных средств и оружия. В частности, военнослужащие обязаны предупредить о намерении их применить, предоставив при этом достаточно времени для выполнения своих требований. Исключением являются случаи, когда «промедление в применении физической силы, специальных средств, оружия создает опасность жизни и здоровью физических лиц, может повлечь иные тяжкие последствия или когда в создавшейся обстановке такое предупреждение является неуместным или невозможным, а также случаев, предусмотренных законами Республики Казахстан». Кроме того, военнослужащий обязан принять меры по оказанию первой помощи физлицам, получившим телесные повреждения, незамедлительно доложить начальнику о факте применения спецсредств, оружия и физической силы, а в случае гибели людей или иных тяжких последствиях – проинформировать военного прокурора.

«Военнослужащие органов военной полиции не несут ответственности за моральный, имущественный и физический вред, причиненный в связи с применением физической силы, специальных средств, оружия, если их действия соответствуют характеру и степени опасности посягательства на военнослужащих, других физических лиц, охраняемые объекты или самого военнослужащего органов военной полиции. Применение физической силы, специальных средств и оружия военнослужащими органов военной полиции с превышением полномочий влечет ответственность, установленную законами Республики Казахстан», - говорится в пункте 5 статьи 10 закона.

Применение физической силы военнослужащими органов военной полиции, согласно статье 11, допускается в целях самозащиты, для пресечения массовых беспорядков в военных городках, воинских частях, а также групповых нарушений общественного порядка и воинской дисциплины военнослужащими; отражения нападения, пресечения попытки нападения на военные городки, а также на объекты и транспортные средства, охраняемые органами военной полиции, для задержания лиц, застигнутых при совершении уголовных правонарушений, оказывающих сопротивление или умышленно препятствующих военнослужащим органов военной полиции в осуществлении возложенных на них законодательством страны. Вместе с тем применение физической силы возможно при конвоировании задержанных, подозреваемых и обвиняемых, если «имеются достаточные основания полагать, что они могут совершить побег, причинить вред окружающим или себе», а также для выявления, предупреждения и пресечения уголовных правонарушений, а также розыска военнослужащих.

В то же время запрещается применять боевые приемы борьбы, специальные средства и служебных собак в отношении женщин, лиц с явными признаками инвалидности и малолетних, кроме случаев совершения ими нападения, угрожающего жизни и здоровью окружающих, группового нападения либо оказания вооруженного сопротивления.

Согласно статье 12, применение оружия является крайней мерой и допускается в случае, когда другие меры оказались неэффективными или если по условиям обстановки применение других мер является невозможным. Поэтому военнослужащие органов военной полиции имеют право применять оружие в случаях, предусмотренных законами.