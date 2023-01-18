Применение оружия, спецсредств и физической силы органов военной полиции законодательно закрепил мажилис

Депутаты определили, каким образом и при каких условиях органы военной полиции смогут применять оружие, специальные средства и физическую силу. Эти поправки содержатся в проектах закона «Об органах военной полиции» и сопутствующем законе, который в среду в ходе пленарного заседания во втором чтении принял мажилис.

«Для обеспечения правопорядка в войсках приняты поправки по расширению обязанностей органов военной полиции в части введения патрульно-постовой службы. Рабочей группой доработаны статьи, регулирующие применение оружия, специальных средств и физической силы военнослужащими органов военной полиции», - сказала секретарь комитета по международным отношениям, обороне и безопасности, депутат мажилиса Юлия Кучинская.

При этом она не стала уточнять, что именно доработали депутаты.

В целом, напомнила Кучинская, основной законопроект направлен на уточнение решений и полномочий органов военной полиции с учетом меняющейся обстановки в мире и внутренних факторов, влияющих на безопасность Республики Казахстан. Поэтому при работе над документами депутаты внесли поправки, уточняющие задачи, компетенции, общие специфические полномочия органов военной полиции, Вооруженных сил, Национальной гвардии и КНБ РК, а также порядок взаимодействия органов военной полиции между собой. Кроме того, внесены изменения в части профилактики правонарушений среди военнослужащих.

Сопутствующим законом дополнена компетенция органов военной полиции в осуществлении взаимодействия с гражданами и организациями по профилактике правонарушений среди военнослужащих, а также внесены дополнения в части наделения полномочиями президента по утверждению системы военного планирования, а министерства обороны – по ее разработке.

Более подробно и о необходимости разработки данных законопроектов Власть писала ранее.