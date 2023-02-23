Он делал облет магистрального нефтепровода
В Западном Казахстане вертолет «Казавиаспаса» совершил жесткую посадку
АРХИВНОЕ ФОТО МВД

В Западно-Казахстанской области вертолет «Казавиаспаса», выполнявший облет магистрального нефтепровода, совершил жесткую посадку, сообщает «Казинформ» со ссылкой на официального представителя МЧС Руслана Иманкулова.

Иманкулов отметил, что причины будут устанавливаться специалистами, которые выехали на место.

«Борт застрахован, периодическое техническое обслуживание проходил в январе 2023 года. С экипажем проведены телефонные переговоры, все находившиеся на борту живы», - сказал он.

По словам Иманкулова, на проведение каких-либо спасательных операций эта ситуация не повлияет, так как спасательные подразделения МЧС, в том числе авиация, несут службу в штатном режиме.

По данным комитета гражданской авиации МИИР, инцидент произошел сегодня в 15:50 в 6 км от населенного пункта Чапурино. Вертолет Ми-8 совершавший облет трубопровода по заказу АО «Казтрансойл». На борту находились пять членов экипажа и два пассажира.

«По предварительным данным, жертв нет, есть пострадавшие. На место выехали сотрудники ДЧС.
Департаментом по расследованию происшествий и инцидентов на транспорте министерства индустрии и инфраструктурного развития РК будет проведено расследование», - отметили в КГА.

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