Житель Жамбылской области задержан по подозрению в пособничестве членам ОПГ Коспаева в пересечении границы

Они находятся в международном розыске
Житель Жамбылской области задержан по подозрению в пособничестве членам ОПГ Коспаева – он помог им незаконно пересечь границу и скрыться, сообщила пресс-служба генеральной прокуратуры.
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