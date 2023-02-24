Житель Жамбылской области задержан по подозрению в пособничестве членам ОПГ Коспаева в пересечении границы

Житель Жамбылской области задержан по подозрению в пособничестве членам ОПГ Коспаева – он помог им незаконно пересечь границу и скрыться, сообщила пресс-служба генеральной прокуратуры.

В Генпрокуратуре напомнили, что агентством по финансовому мониторингу объявлены в международный розыск члены ОПГ Шалин, Имашев и Коспаев за совершение преступлений по ст.249 (рейдерство) и ст.262 УК (организация преступной группы и их участие в них) УК РК.

«По имеющейся информации, указанные лица покинули страну через госграницу расположенного на территории Жамбылской области», - сообщили в надзорном органе.

10 ноября 2022 года отделом полиции Кордайского района было зарегистрировано уголовное дело по ч.2 ст.394 УК (организация незаконной миграции), на следующий день была создана межведомственная группа из числа сотрудников полиции и пограничного управления.

«В результате при координации прокуратуры установлен и задержан местный житель, который 06.08.2022 года в районе села Сортобе организовал незаконное пересечение госграницы через брод вышеуказанным лицам. Подозреваемый признался в содеянном, досудебное расследование продолжается и находится на контроле прокуратуры», - отметили в Генпрокуратуре.

