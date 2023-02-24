Финляндия откроет визовый хаб при посольстве в Астане

Глава государства Касым-Жомарт Токаев встретился с министром внешней торговли и содействия международному развитию Финляндии, сопредседателем казахско-финской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству Вилле Скиннари. Как сообщает пресс-служба президента, они обсудили укрепление двусторонних связей и расширение сотрудничества.

Токаев отметил, что за 30 лет развития дипломатических отношений Финляндия стала вторым по величине инвестором среди стран Северной Европы. Кроме того, на долю Казахстана приходится 90% торговли Финляндии со странами Центральной Азии. Президент подчеркнул важность партнерства двух государств в торгово-экономической, транспортно-логистической и образовательной сферах и выразил готовность оказать всестороннюю поддержку финским предпринимателям для стимулирования их инвестиций в Казахстан.

В свою очередь Вилле Скиннари отметил наличие огромного потенциала для расширения сотрудничества между двумя государствами. Министр сообщил, что в состав делегации, прибывшей в Казахстан, вошли представители 15 крупных финских компаний, таких как Nurminen Logistics Plc, Nokia, EastCham Finland, Business Finland, Lamor, Wärtsilä Finland, PayIQ, EPSE и другие. В ходе предстоящих встреч планируется обсудить вопросы укрепления торгово-экономических связей.

Кроме того, финская сторона откроет визовый хаб при посольстве Финляндии в Астане, который будет обслуживать граждан Центральной Азии.

В завершение Токаев пригласил президента Финляндии Саули Ниинистё посетить с визитом Казахстан.