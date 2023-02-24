В Алматы к 2025 году не останется дизельных автобусов, заявил Досаев

К 2025 году в Алматы не останется автобусов на дизельном топливе, обещает аким города Ерболат Досаев.

Как сообщает «Казинформ», на встрече с жителями Жетысуского района он рассказал о концепции «зеленых коридоров». Досаев сообщил, что накануне президент поддержал власти Алматы «по вопросу так называемых зеленых коридоров: озеленение города вдоль рек и улиц, переход на экологические виды транспорта».

«У нас до конца 2025 года больше не будет ни одного автобуса на дизельном топливе. Также решаем вопросы с так называемой розой ветров. Сейчас мы привлекаем институты и ученых, чтобы найти оптимальное решение проблемы. Но, самое главное, если будет эффективный экологический транспорт и в отопительный сезон мы уйдем от угля и других видов твердого топлива, ситуацию в городе, я думаю, мы улучшим в ближайшие три года», - заявил Досаев.

По данным акимата, план действий по созданию городских «зеленых коридоров» разрабатывается совместно со Всемирным банком. Ппланируется сформировать непрерывную цепь общедоступных зеленых пространств, увеличить озелененные территории, в том числе вдоль русел рек и каналов на территории Алматинской агломерации.