КТК возобновил прием нефти с месторождения Тенгиз

Метеоусловия в районе операционной деятельности морского терминала Каспийского трубопроводного консорциума вновь позволяют осуществлять перевалку нефти в штатном режиме. Также без ограничений начат прием нефти от грузоотправителей на нефтеперекачивающих станциях «Тенгиз», «Атырау» и «Комсомольская», сообщили в понедельник в пресс-службе КТК.

«В настоящее время метеоусловия в районе операционной деятельности Морского терминала КТК вблизи города Новороссийск позволяют осуществлять перевалку нефти в штатном режиме, прием нефти от грузоотправителей на НПС “Тенгиз”, НПС “Атырау” и НПС “Комсомольская” также осуществляется в штатном режиме без ограничений», - говорится в сообщении.

Напомним, что с 24 по 26 февраля погодные условия не позволяли проводить швартовку новых танкеров для погрузки нефти. Специалисты морского порта КТК 24 и 25 февраля завершили погрузочные операции на двух танкерах, поэтому 25 и 26 февраля перевалка нефти была остановлена. При этом прием нефти от грузоотправителей осуществлялся в сниженных режимах.

Ранее отгрузка нефти была остановлена с 19 по 22 февраля из-за шторма на Черном море. В связи с затовариванием КТК остановил примем нефти с месторождения Тенгиз.