Безопасный сброс воды с Шардаринского водохранилища и Коксарайского контррегулятора практически невозможен – МЧС

На Шардаринском водохранилище и Коксарайском контррегуляторе уже накоплены максимальные объемы воды, что создает серьезную угрозу в предстоящий паводковый период. Как заявил во вторник в ходе заседания правительства министр по ЧС Юрий Ильин, в случае повышенного сброса воды, возможно затопление Туркестанской и Кызылординской областей.

«С начала года сложная ситуация складывается на Шардаринском водохранилище

и Коксарайском контррегуляторе. На сегодняшний день наполнение Шардаринского водохранилища – 5,1 млрд кубо метров, или 98%, на Коксарайском контррегуляторе – 1,8 млрд кубометров. При этом по заказу комитета по водным ресурсам институтом “Казгипроводхоз” проведено обследование и выдано заключение о его техническом состоянии, согласно которому накопление не должно превышать 1,8 млрд кубометров воды», - сообщил Ильин.

По его словам, в случае повышенного сброса и перехода в транзитный режим с Шардаринского водохранилища и Коксарайского контррегулятора возможно затопление территорий Туркестанской и Кызылординской областей. Положение также усугубляется тем, что ледостав в северных районах Кызылординской области устанавливался комитетом по водным ресурсам при низких расходах воды, что «не позволяет безопасно увеличивать сбросы воды».

Он также напомнил, что оценка готовности гидротехнических сооружений к паводку затрудняется из-за ежегодного изменения их количества министерством экологии и природных ресурсов. Если в начале 2022 года общее количество гидротехнических сооружений составляло 1 823, из них требующих ремонта – 537, в этом году их количество составляет 1 806, требующих ремонта – 534.

«Техническое состояние большинства ГТС не отвечает требованиям надежной эксплуатации по причине износа оборудования, временной усталости основных конструкций и проведения капитальных ремонтов. Фактический износ большинства водохозяйственных объектов в стране на сегодня составляет более 60%, в связи с чем снижена их надежность и безопасность. Для оценки безопасности и производительности гидротехнических сооружений требуется

их многофакторное обследование. В этой связи необходима поддержка бюджетной заявки комитета водных ресурсов Минэкологии в финансировании этого процесса», - добавил глава МЧС.

Вместе с тем обеспокоенность вызывают не только гидротехнические сооружения, построенные в прошлом столетии, но и новые гидротехнические сооружения. Как отметил Ильин, в 2021 году в Алматинской области зарегистрированы три факта нарушения правил эксплуатации водохранилищ, находящихся в коммунальной собственности, где создалась угроза подтопления населенных пунктов, расположенных ниже по течению от ГТС.