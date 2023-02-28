Повреждены два дома
В Алматинской области оползень сошел на жилые дома
фото ДЧС Алматинской области

В коттеджном городке Бурабай в поселке Бесагаш Талгарского района Алматинской области сошел оползень на дома, сообщает «Казинформ».

По информации ДЧС региона, 27 февраля в 09:50 на пульт дежурной части поступила информация о том, что в коттеджном городке Бурабай села Бесагаш в связи с выпадением осадков в виде дождя и снега произошло переувлажнение почвы, в результате чего сошел оползень со склона горы на два частных жилых дома, причем через бетонную подпорную стену.

«Сошедший грунт, повредив оконные проемы одного из домов, зашел во внутренние помещения. В другом доме от удара появились трещины в стенах. Жертв и пострадавших нет. Создана комиссия по установлению точной причины происшествия и причиненного ущерба», - сообщили в пресс-службе ДЧС региона.

Сообщается, что четверо жильцов одного из домов размещены у соседей, пятеро жильцов другого дома находятся в Алматы.

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