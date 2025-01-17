Цены на сжиженный газ повысятся в Казахстане с февраля – Минэнерго

С 1 января в Казахстане будет «незначительно скорректирована цена» на сжиженный нефтяной газ, заявили в пятницу в министерстве энергетики Казахстана. Согласно проекту приказа, опубликованному на сайте «Открытые НПА», для конечных потребителей стоимость вырастет от 6 до 21 тенге, в зависимости от региона.

«Согласно проекту приказа, предельная оптовая цена на сжиженный газ будет повышена c 45 158 тенге до 51 932 тенге за тонну. При этом предельная розничная цена увеличится в районе от 6 до 21 тенге в зависимости от регионов», - говорится в пресс-релизе, опубликованном вместе с проектом приказа.

Как подчеркнули в ведомстве, цена будет «незначительно скорректирована с 1 февраля 2025 года».

Необходимость такого решения обусловлена растущими убытками производителей сжиженного нефтяного газа, так как себестоимость производства составляет от 65 до 75 тыс. тенге за тонну, а предельная оптовая цена для заводов-производителей установлена на уровне 45 158 тенге за тонну.

«В этой связи у заводов-производителей накапливается дефицит средств для модернизации и проведения плановых ежегодных ремонтов», - добавили в Минэнерго.

В ведомстве отметили, что потребление сжиженного нефтяного газа продолжает расти: с 1,8 млн тонн в 2022 году до 2,4 млн тонн в 2024 году. А цена на этот товар «остается одной из самых низких среди стран СНГ».

Таким образом, согласно представленной таблице, самые низкие тарифы будут в Актюбинской и Атырауской областях: цена на газ вырастет с 59 до 77 тенге, в Астане предельная цена для конечных потребителей вырастет с 84 до 102 тенге, в Алматы – с 89 до 102 тенге, в Актюбинской и Атырауской областях – с 59 до 77 тенге, а в Западном Казахстане – с 70 до 77 тенге. Самые высокие цены будут установлены в Астане, Алматы, Акмолинской, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Костанайской, Карагандинской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, областях Абай, Улытау и Жетысу – 102 тенге, а в их отдаленных районах – 107 тенге.