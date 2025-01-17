Шестеро полицейских получили уголовные сроки по делу о пытках в селе Кошмамбет во время Январских событий

В пятницу Карасайский районный суд Алматинской области признал шестерых полицейских виновными по делу о пытках в спецприемнике в селе Кошмамбет во время Январских событий, сообщает «Радио Азаттык».

Потерпевшими по делу проходили граждане Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана, задержанные в январе 2022 года.

«Суд признал виновными Бауыржана Сопакова, Армана Шойбекова, Берика Абилбекова – экс-замначальника департамента полиции Алматы, Олжаса Айдарханова, Серика Турпанова и Нурсултана Хамитова в применении пыток к задержанным и назначил им по три года лишения свободы», – сообщает «Азаттык». Прокурор запрашивал для них такое же наказание.

Суд также постановил лишить их званий. Осужденных взяли под стражу в зале суда.

Адвокат Айна Шорманбаева, представлявшая интересы 23 потерпевших граждан Узбекистана, назвала приговор слишком мягким и сообщила «Азаттыку», что он будет обжаловать его по всем частям. Она также несогласна с количеством официально признанных потерпевшими по делу о пытках – их 44, тогда как, по мнению защиты, их должно быть 98. Адвокат отметила, что их список был известен следственным органам еще в 2022 году.

«(...) Мы считаем, что все стандарты были нарушены и дело дошло до суда сырым. Не все обстоятельства были выяснены. Не все обвиняемые установлены. И не все [пострадавшие от пыток] были признаны потерпевшими», – заявила Шорманбаева.

Она добавила, что 20 из 23 ее подзащитных не могли приезжать в Казахстан во время следственных действий, так как им было запрещено въезжать в страну на пять лет.

Судебный процесс по делу о пытках в Кошмамбете начался 16 сентября. Полицейских обвиняли по статьям «Жестокое, бесчеловечное или унижающее достоинство обращение, пытки» и «Превышение власти или должностных полномочий». По данным обвинительного акта, 7 января 2022 года спецназ пограничных войск задержал на трассе Алматы-Бишкек около сотни граждан Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана. В изолятор в селе Кошмамбет были доставлены 98 задержанных. Документы об их доставлении не заполнялись. В учреждении задержанные подверглись жестоким пыткам.

Среди задержанных был джазовый музыкант из Кыргызстана Викрам Рузахунов. Под пытками он был вынужден оговорить себя на камеру и признаться, что якобы участвовал в митинге за 90 тыс. тенге. Ролик был показан по государственному телеканалу и разлетелся по соцсетям, благодаря чему Рузахунова узнали коллеги и потребовали его освобождения. Викрам Рузахунов рассказывал «Власти» о судах и расследовании пыток в интервью.