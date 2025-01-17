Отменить госрегулирование цен на ГСМ предлагают в Минэнерго

Министерство энергетики подготовило проект приказа об отмене государственного регулирования цен на ГСМ в Казахстане. Документ опубликован в пятницу на сайте «Открытые НПА».

«В настоящее время государственное регулирование цен привело к тому, что Казахстан стал страной с наименьшей стоимостью ГСМ среди соседних стран, что приводит к высоким рискам перетоков и «серого» экспорта нефтепродуктов в данные страны и провоцирует дефицит», - говорится в тексте пояснительной записки.

В ведомстве подчеркнули, что необходимость поэтапной либерализации цен при первоочередной поддержке социально уязвимых слоев населения обусловлена перетоками и «серым» экспортом нефтепродуктов, экономической целесообразностью проектов развития нефтедобычи и расширения крупнейших в Центральной Азии НПЗ с 18 до 28 млн тонн в год, что позволит создать новые рабочие места и обеспечить бюджетные программы.

В пресс-релизе Минэнерго говорится, что цены на бензин и дизтопливо в Казахстане на сегодня остаются одними из самых низких в мире. В частности, цена бензина АИ-92 за литр составляет 205 тенге, тогда как в России – 288 тенге, в Кыргызстане – 385 тенге, в Узбекистане – 489 тенге. Дизельное топливо в Казахстане стоит 295 тенге за литр, в России – 355 тенге, в Кыргызстане – 427 тенге, в Узбекистане – 528 тенге. То есть разница в ценах на бензин АИ-92 от 40% до 138%, на дизтопливо – от 20% до 79%, что «провоцирует дефицит, невозможность модернизации отрасли, вывоз топлива за границу посредством различных нелегальных схем».

Именно по этой причине ведомство переходит к политике устойчивой модели ценообразования, направленной на создание рыночного баланса между спросом и предложением, исключение дефицита топлива, стимулирование модернизации нефтеперерабатывающей отрасли, создание новых рабочих мест и привлечение долгосрочных инвестиций.

«Для защиты интересов граждан продолжится оказание мер социальной поддержки, а сельхозпроизводители получат гарантированный доступ к дизельному топливу по прозрачным схемам и приемлемым ценам», - пообещали в ведомстве.

В середине октября председатель агентства по защите и развитию конкуренции Марат Омаров заявлял о планах отменить предельные цены на ГСМ в Казахстане. Причиной этого решения в ведомстве объясняли дисбалансом, возникшим из-за перетока дешевого казахстанского топлива в другие страны Центральной Азии.