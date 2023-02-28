Смаилов предупредил о больших рисках паводков в марте

В Казахстане есть большие риски паводка из-за большого количества снега и сильного промерзания почвы. Ухудшиться ситуация может в марте, так как, по прогнозу синоптиков, температура будет выше нормы, сказал во вторник в ходе заседания правительства премьер-министр Алихан Смаилов.

«Согласно прогнозам, в текущем году имеются большие риски паводка из-за значительного количества снега и сильного промерзания почвы. На сегодняшний день из населенных пунктов вывезено более 11 млн кубометров снега. Вместе с тем не во всех регионах эта работа проводится на должном уровне. Поэтому акимам регионов необходимо активизировать вывоз снега», - сказал Смаилов.

Он отметил, что к осложнению паводковой ситуаций в южных регионах страны привело отсутствие водоотводных каналов, арыков, защитных обвалований вокруг населенных пунктов. Например, в Туркестанской, Жамбылской и Алматинской областях дренажные системы не справились с обильными осадками, а местами «они вообще отсутствовали». В Атырау из-за резкого таяния снега и обильных осадков произошло подтопление улиц города. В связи с чем глава кабмина поручил оперативно провести расчистку арыков, ливневой канализации, возвести временные земляные валы и дамбы, а также продолжить работу по подготовке дорог, мостов, водопропускных сооружений к пропуску повышенных объемов воды.

«Как отмечается в прогнозе “Казгидромета”, в марте ожидается выше нормы температура воздуха и количество осадков в южных и восточных регионах страны. К этому надо быть готовыми», - предупредил Смаилов.

По его поручениям, в рамках республиканского учения «Көктем-2023» необходимо отработать конкретный алгоритм действий при осложнении паводковой ситуации, подготовить запасы взрывчатых веществ и инертных материалов, проверить готовность систем оповещения, а также определить места дислокации дополнительных сил и средств, пункты приема эвакуируемого населения и безопасные участки для отгона сельскохозяйственных животных. Министерству экологии совместно с акимами премьер поручил выработать меры по ремонту коммунальных, частных и бесхозяйных гидротехнических сооружений, а также откорректировать объемы наполнения водохранилищ.