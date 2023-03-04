Казахстан и Узбекистан намерены расширить авиасообщение

Страны откроют новые авиарейсы и увеличат частоту полетов по действующим
Казахстан и Узбекистан намерены существенно расширить авиасообщение между странами, увеличив число рейсов по действующим маршрутам и открыв новые, сообщила пресс-служба министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.
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