Казахстан и Узбекистан намерены расширить авиасообщение

Казахстан и Узбекистан намерены существенно расширить авиасообщение между странами, увеличив число рейсов по действующим маршрутам и открыв новые, сообщила пресс-служба министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.

В ходе переговоров в Ташкенте, страны, в частности, договорились, что с весенне-летнего периода авиакомпании Air Astana и Uzbekistan Airways увеличат полеты по маршруту Алматы – Ташкент с 14 до 20 рейсов в неделю и Астана – Ташкент с 6 до 12 рейсов в неделю.

В целях развития конкуренции и торгово-экономического сотрудничества, а также снижения стоимости авиабилетов, достигнута договоренность о множественном назначении авиаперевозчиков по всем договорным маршрутам между Казахстаном и Узбекистаном, говорится в сообщении.

Кроме того, казахстанские авиаперевозчики планируют открытие прямых регулярных рейсов в Самарканд, Фергану, Бухару и Карши.

В настоящее время казахстанские авиакомпании уже выполняют перелеты в Ташкент, Самарканд, Нукус и Ургенч.