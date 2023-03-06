В ближайшие три дня в Казахстане ожидаются сильные осадки

7 – 9 марта в Казахстане ожидаются сильные осадки – дождь и снег, а также туманы и понижение температуры, сообщает «Казгидромет».

По данным синоптиков, по территории Казахстана с запада на восток будет смещаться Атлантический циклон, который вызовет обильные осадки в виде дождя и снега, с низовой метелью, порывистым ветром и гололедными явлениями, на юге страны – в виде дождя. В течение всего периода на востоке, 7 марта на северо-западе, севере, в центре, 8 марта на юге, 8-9 марта на юго-востоке страны ожидаются сильные осадки (дождь, снег). Лишь 8-9 марта на западе, 9 марта в центре страны прогнозируется прекращение осадков. Также по республике ожидаются туманы.

9 марта ожидается понижение температуры ночью в северных, центральных, восточных регионах страны до -7-17°С, в южных регионах ночью до -5+5°С, днем до +5+12°С.