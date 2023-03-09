В Астане выявили нелегальный криптообменник

Столичным департаментом агентства по финансовому мониторингу пресечена незаконная предпринимательская деятельность трех граждан Казахстана в сфере обмена цифровых активов через криптообменный пункт ABS Change вне площадки МФЦА, сообщила пресс-служба АФМ.

«Указанные граждане осуществляли преступную деятельность на территории г.Астана в период с 2021 по 2023 г. В результате проведенных мероприятий изъяты предметы организаторов криптообменного пункта, денежные средства в сумме 342 000 долларов США и 7 млн тенге. Установлены криптоактивы на сумму почти 23 тыс. долларов США на 2-х крипто кошельках, на которые выставлено временное ограничение на платформе Binance», - говорится в сообщении.

По данным агентства, предварительно общий оборот криптокошельков криптообменного пункта на платформе Binance составил почти $34 млн.

Расследование по этому факту продолжается.