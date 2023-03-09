Правящая партия Грузии отозвала законопроект об «иностранных агентах» из парламента

В четверг, 9 марта, на фоне протестов в Тбилиси из парламента был отозван законопроект «О прозрачности зарубежного влияния», который вызвал массу возмущения у граждан страны. Об этом пишет телеграм-канал «Дождь» со ссылкой на заявление правящей партии «Грузинская мечта» и общественного движения «Сила народа».

«Мы видим, что принятый законопроект вызвал разногласия в обществе. Машина лжи смогла представить законопроект в негативном свете и ввести в заблуждение определенную часть населения. На законопроект был наклеен ложный ярлык "российского закона", а его принятие в первом чтении было представлено в глазах части общественности как отход от европейского курса», - говорится в заявлении инициаторов законопроекта.

В Тбилиси после принятия во вторник в первом чтении законопроекта начались акции протеста, которые продолжались два дня. В среду поздно вечером ситуация обострилась, когда часть митингующих начала окружать здание парламента. Полиция применили против них водометы, светошумовые гранаты и слезоточивый газ.

Принятый в первом чтении законопроект «О прозрачности зарубежного влияния» предусматривал обязывать любые организации, деятельность которых финансируется из-за рубежа, официально вставать на учет в качестве «иностранных агентов». В противном случае их ожидали бы большие штрафы.