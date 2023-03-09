Суд отказал Гульмире Сатыбалды в изменении меры пресечения

Судья Байконырского районного суда №2 Астаны Кеменгер Имашев отказал Гульмире Сатыбалды в изменении меры пресечения, а также счел несостоятельными доводы адвокатов о прекращении уголовного дела по факту рейдерского захвата бизнеса, сопряженное с похищением человека, и возврату дела в прокуратуру.

«В удовлетворении ходатайств защитников подсудимой Сатыбалды о прекращении уголовного дела в отношении Сатыбалды и Батыршаева в связи с отсутствием в их действиях состава уголовного нарушения, о возврате дела прокурору согласно статьи 320 УПК, а также об изменении меры пресечения отказать», - сказал Имашев.

Ранее адвокаты просили изменить меру пресечения на домашний арест или залог, мотивировав это тем, что Гульмира Сатыбалды «имеет троих детей, ей тяжело находиться в полной изоляции», то есть под арестом. Адвокаты также отмечали, что она «готова являться по предварительному вызову на все судебные заседания». Однако прокурор Альмира Кожахметова в свою очередь констатировала, что Гульмира Сатбылды пыталась пересечь границу во время досудебного производства, поэтому мера пресечения изменению не подлежит.

Гульмира Сатыбалды предстала перед судом по обвинению в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч.3,4 ст.389 (самоуправство, совершенное с применением насилия или с угрозой его применения либо группой лиц по предварительному сговору), ч.3 ст.28 (организация или руководство уголовным правонарушением), п.1,8 ч.2 ст.125 (похищение человека группой лиц по предварительному сговору из корстных побуждений). Вместе с ней на скамье подсудимых – ее водитель, Рашид Утебеков, и Мади Батыршаев, учредитель и директор ТОО «Maxi Bottlers», и предполагаемый исполнитель похищения.

Главное судебное разбирательство начнется 14 марта.

Гульмира Сатыбалды была задержана в середине марта прошлого года вместе со своим супругом Кайратом, племянником Нурсултана Назарбаева. Гульмире Сатыбалды были предъявлены обвинения в хищении 747 млн тенге бюджетных средств в 2021 году. Эта сумма была уплачена за фактически невыполненные строительно-монтажные работы. В апреле ее также обвинили в хищении средств, выделенных в 2019 году для ремонта объектов Универсиады. Наряду с этим супруги Сатыбалды подозревались в рейдерском захвате бизнеса.

В декабре сообщалось, что расследование в отношении Гульмиры Сатыбалды по трем эпизодам – это два факта рейдерства, один из них – с похищением человека, и один факт хищения бюджетных средств – было завершено, уголовное дело было направлено с обвинительным актом в прокуратуру для решения вопроса о предании подозреваемых суду. Сумма причиненного потерпевшим ущерба составила более 6,6 млрд тенге. Кроме того, сообщалось о завершении расследования по факту хищения выделенных на строительство различных объектов бюджетных средств Гульмирой Сатыбалды, руководством подконтрольной ей компании ТОО «Ария-Жана Астана» и должностных лиц государственных органов. По данным антикоррупционной службы, на стадии расследования причиненный государству ущерб в размере 3,9 млрд тенге был полностью возмещен, дело было передано на ознакомление подозреваемым и их адвокатам.