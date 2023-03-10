Валютные активы Нацфонда в феврале сократились на $300 млн

Объем валютных активов Национального фонда в феврале сократился на $300 млн, а инвестиционный доход ушел в минус, сообщила заместитель председателя Нацбанка Алия Молдабекова в интервью изданию Kapital.kz. По ее словам, финансовые рынки остаются волатильными, негативно сказалась и динамика цен на золото.

«Объем валютных активов Национального фонда, согласно предварительным данным, на конец февраля составил 57,4 млрд долларов США, снизившись за прошедший месяц на 300 млн долларов США. При этом в прошедшем месяце из Нацфонда в республиканский бюджет было перечислено 273 млрд тенге в виде трансфертов. В этих целях на внутреннем валютном рынке было продано активов на сумму 590 млн долларов США», - рассказала Молдабекова.

По ее словам, финансовые рынки остаются волатильными, снижение риск-аппетита в феврале отразилось на переоценке акций и облигаций, на негативной динамике цен на золото. В итоге инвестиционный доход Национального фонда в феврале составил минус $1,1 млрд после положительного значения в январе в размере $1,8 млрд. Среднегодовая доходность Нацфонда с начала создания по конец февраля составила 3,06%.

«Отрицательная переоценка активов Нацфонда была нивелирована значительными поступлениями. Так, валютные поступления в фонд в феврале составили 1,4 млрд долларов США», - добавила зампред Нацбанка.

Также она сообщила, что за февраль золотовалютные резервы снизились на $2,2 млрд до $34,6 млрд. Большая часть снижения обусловлена перенаправлением средств министерства финансов в Национальный фонд.

«То есть в прошлом месяце был приток средств, которые временно осели на валютном счете в Национальном Банке, а уже в начале февраля эти средства были перенаправлены в Национальный фонд», - пояснила Молдабекова.

Другим важным фактором, по ее словам, стало снижение цены на золото: за февраль котировки снизились с $1 905 до $1 810 за унцию. Также наблюдался небольшой отток по остаткам банков второго уровня на валютных счетах в Национальном банке.