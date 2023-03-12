Новую ТЭЦ в Усть-Каменогорске строить не будут – Смаилов

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов, отвечая на депутатский запрос по вопросу улучшения экологической ситуации Усть-Каменогорска, сообщил, что новую ТЭЦ в городе строить не будут, а построят новый котлоагрегат и заменят изношенный турбоагрегат.

Депутаты сената в феврале обратились к главе правительства с запросом, в котором выразили обеспокоенность экологической ситуацией в Усть-Каменогорске. Они констатировали, что на территории города размещены 23 предприятия, относящиеся к 1-2 классу особых и опасных производств. Общий валовый выброс в атмосферу составляет 158,7 тысяч тонн в год. Они привели в пример данные РГП «Казгидромет», что в прошлом году из 96 неблагоприятных дней в 42 случаях зафиксировано превышения ПДК загрязняющих веществ. По данным департамента экологии по Восточно-Казахстанской области, местами ПДК по диоксиду азота была превышена в два раза, по сероводороду – от 3,8 до 9,8 раз. При этом наибольшую долю выбросов дают три предприятия: «Казцинк» (26 955 тонн в год), Усть-Каменогорская ТЭЦ (14 851 тонн в год), которая эксплуатируется уже более 70 лет, мощностей критически не хватает, а износ оборудования достигает высоких пределов, а также Согринская ТЭЦ (2 678 тонн в год). Также по городу в автономном режиме работают 89 котельных, общая масса выбросов от которых составляет 9 800 тонн/год, или 7 % выбросов всех стационарных источников. А ежегодно за отопительный сезон частным сектором сжигается порядка 234 тыс. тонн угля, общая масса выбросов от которых составляет 14 100 т/год, или 8,8% всех выбросов по городу.

Также, по мнению депутатов, огромной проблемой загрязнения окружающей среды остаются выбросы парниковых газов от транспортного комплекса: от общего объема выбросов углекислый газ составляет 97,2%.

В этой связи сенаторы просили Смаилова рассмотреть вопрос строительства в городе новой ТЭЦ с учетом всех экологических требований, ужесточить требования к операторам технического осмотра с целью усиления ответственности за нарушения в части выдачи диагностических карт, не соответствующих техническому состоянию автотранспортных средств; разработать и утвердить требования к контролю качества нефтепродуктов и твердого топлива; рассмотреть возможность возврата ночного тарифа на электроэнергию для частного сектора, чтобы уменьшить потребление твердого топлива; рассмотреть вопрос ответственности за отказ от внедрения крупными промышленными предприятиями автоматизированных систем мониторинга за дымовыми газами и сточными водами.

«На сегодняшний день вопрос по строительству новой ТЭЦ в городе Усть-Каменогорске не рассматривается. Вместе с тем министерством энергетики заключено инвестиционное соглашение с ТОО “Усть-Каменогорская ТЭЦ” по реализации проекта “Строительство нового котлоагрегата и замена изношенного турбоагрегата”. Срок завершения строительства запланирован на декабрь 2025 года», - сообщил Смаилов в своем ответе.

Он добавил, что при реализации проекта будут применены современные технологии для снижения выбросов загрязняющих веществ в окружающую среду.

Также Смаилов сообщил, что в целях усиления ответственности за нарушения в сфере обязательного технического осмотра проводится работа по внесению поправок в Кодекс об административных правонарушениях. Так, за проведение техосмотра без автотранспортного средства будут введены штрафы в отношении автовладельцев за прохождение фиктивного техосмотра и в отношении оператора ЕИС «Техосмотр» за допущение фиктивного технического осмотра.

Глава правительства также сообщил, что в настоящее время ведется работа по внедрению новой модели оптового рынка на основе механизма единого закупщика электроэнергии и балансирующего рынка в режиме реального времени. Соответствующие поправки по внесению изменений в действующее законодательство находятся на рассмотрении в сенате.

«Согласно данной модели, будут предусмотрены почасовые тарифы на электроэнергию, которые будут стимулировать крупных оптовых потребителей, в том числе энергоснабжающие организации, минимизировать отклонения от суточного графика в вечерние часы и потреблять электроэнергию в период ее наименьшего спроса (в ночное время) по более низкой цене», - пояснил он.