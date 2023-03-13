Руководство «Алматинских тепловых сетей» приговорено к штрафам в полмиллиарда за коррупцию

Генеральный директор и другие руководители ТОО «Алматинские тепловые сети» осуждены за коррупцию, сообщила пресс-служба антикоррупционного ведомства.

«Приговором суда №2 Медеуского района г. Алматы осуждены за получение взятки: генеральный директор ТОО “Алматинские тепловые сети” Бейсенбинов К. к штрафу в сумме 560 млн тенге; главный инженер Казымбетов Д. к штрафу в сумме 560 млн тенге; начальник управления капитального строительства Джингильбаев С. к штрафу в сумме 560 млн тенге», - говорится в сообщении.

За дачу взятки осужден директор ТОО «СпецКоммунСтрой» Б. Разимбеков, он также приговорен к штрафу в размере 400 млн тенге.

Все указанные лица пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Должностные лица «Алматинских тепловых сетей» обвинялись в получении взятки от Разимбекова в сумме 16 млн тенге за беспрепятственное подписание актов выполненных работ и перечисление денежных средств по договорам о проведении реконструкции тепловых сетей в Алматы.

«Общая сумма штрафа для осужденных составила 2 млрд 80 млн тенге, что является равным бюджету строительства школы на 350 мест или детского сада на 320 мест», - отметили в антикоррупционной службе.

