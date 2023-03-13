11 юридических лиц могут проводить опросы общественного мнения на выборах – ЦИК

С 14 марта и до окончания выборов депутатов мажилиса и маслихатов в Казахстане запрещено публиковать результаты опросов общественного мнения и прогнозы результатов выборов. Всего, как сообщил в понедельник в ходе заседания Центральной избирательной комиссии председатель ЦИК Нурлан Абдиров, 11 юридических лиц надлежащим образом уведомили Ценртизбирком о проведении опроса общественного мнения.

«По состоянию на 13 марта 11 юридических лиц надлежащим образом уведомили ЦИК о проведении опроса общественного мнения. Информация о них размещена на официальном интернет-ресурсе Центральной избирательной комиссии», - сказал Абдиров.

Он обратил внимание на то, что согласно закону «О выборах», нельзя публиковать результаты опроса общественного мнения, прогнозы результатов выборов и иных исследований, связанных с выборами, а также голосование за или против кандидатов в интернете в течение пяти дней до дня голосования и в день голосования.

«Таким образом, сегодня, 13 марта, – последний день объявления результатов опроса. С завтрашнего дня запрещено публиковать, а также перепечатывать информацию о результатах опроса», - подчеркнул председатель ЦИК.