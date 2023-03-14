В Иране помиловали 22 тыс. участников антиправительственных протестов

«На данный момент помиловано 82 тысячи человек, в том числе 22 тысячи человек, участвовавших в (этих) протестах», - сказал в понедельник глава судебной системы Голамхоссейн Мохсени Эджеи, не уточнив, за какой период были помилования, а также были ли предъявлены обвинения этим людям и когда.

В начале февраля сообщалось, что верховный лидер Али Хаменеи помиловал «десятки тысяч» заключенных, в том числе некоторых арестованных во время протестов.

Протесты в Иране начались в середине сентября прошлого года после смерти 22-летней курдской девушки, которая была задержана полицией нравов в Тегеране за неправильное ношение хиджаба и через несколько дней скончалась. Родные считают, что она умерла от побоев, которые получила при задержании, но полиция отрицает это и настаивает, что девушке стало плохо в участке, ее отвезли в больницу, где она вскоре скончалась.

Власти Ирана назвали эти протесты бунтом, арестовали тысячи участников, включая ученых, журналистов и юристов. По данным Human Rights Activists' News Agency, силы безопасности убили по меньшей мере 488 демонстрантов, еще 18 259 арестованы. Иранская правозащитная организация Iran Human Rights заявляла в конце декабря, что силы безопасности страны в ходе общенациональных протестов убили как минимум 476 человек, а не менее 100 человек приговорены к смертной казни.