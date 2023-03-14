Такие нормы в законодательство прорабатывают в Минздраве
Скрининг на наркотики планируют ввести в Казахстане для молодежи и водителей общественного транспорта
фото Данияра Мусирова

Тамара Вааль, Астана, Власть

В министерстве здравоохранения Казахстана планируют разработать поправки в законодательство, предусматривающие обязательный скрининг на наркотики для работающей молодежи, при проведении профосмотров водителей общественного транспорта, сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих. Об этом во вторник в ходе заседания правительства заявил первый вице-министр здравоохранения Тимур Султангазиев.

«В настоящее время определение психоактивных веществ в биологических средах проводится однократно при поступлении на работу, учебу, при получении водительского удостоверения, разрешения на ношение и хранение оружия. Планируется рассмотреть (поправки – В.) в законодательство на проведение скринингов в группах: работающая молодежь, при проведении профилактических осмотров водителей общественного транспорта, сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих», - сообщил Султангазиев.

По его словам, мировой опыт показывает, что принудительное тестирование на наркотики нарушает право на неприкосновенность частной жизни, поэтому параллельно Минздрав планирует расширить использование скрининговых опросник-тестов на алкоголь и причастность к психоактивным веществам.

«Данный вид скринига не нарушает прав человека, доступен, малозатратен и подходит для всех перечисленных групп населения», - подчеркнул первый вице-министр.

В свою очередь в кулуарах правительства министр внутренних дел Марат Ахметжанов добавил, что сегодня синтетические наркотики распространены и легкодоступны, а одна доза стоит 10 тыс. тенге.

«Научная экспертиза показывает, что, если на ранней стадии будет выявлено потребление, 95% можно вернуть к нормальной жизни. На третьей стадии уже только 15% могут вернуться к нормальной жизни. Есть очень много видов наркотиков, которые распространились в школах. Мы это не скрываем. Сегодня нет достоверного учета. Я предлагаю при профосмотре провести скрининг биоматериалов. Это предложение Минздрава, но мы его поддерживаем. При поступлении в учебные заведения, на работу, госслужбу, воинскую службу. Сегодня мы должны выбрать, нам что дороже: безопасность наших детей и общества, или мы обеспокоены, что это станет достоянием (общественности – В.), что узнают», - подчеркнул он.

При этом, заверил глава МВД, никакой уголовной или административной ответственности при нахождении наркотических средств в биоматериалах не будет. Информацию лишь будут направлять родителям.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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