Вопрос снятия запрета на экспорт лука Казахстан пока не рассматривает

Казахстан не рассматривает вопрос снятия запрета на экспорт лука, однако не исключает в будущем ввести квотирование на его вывоз, сообщил во вторник журналистам в кулуарах правительства заместитель премьер-министра – министр торговли и интеграции Серик Жумангарин.

«Мы пока не рассматриваем этот вопрос (снятия запрета на экспорт – В.). Сбор данных показал, что на сегодня по стране (по данным комитета торговли имеется – В.) 68 тыс. тонн. Если это так, то нам на март – апрель нужно 40 тыс. тонн. Если эти данные будут подтверждены, представители комитета разговаривают с фермерами по поводу цен, по которым они готовы дать лук на внутренний рынок. Тогда будем смотреть, возможно, будем рассматривать квотирование», - сказал Жумангарин.

Он добавил, что на 15 марта запланировано заседание межведомственной комиссии по внешнеторговой деятельности.

В целом, подчеркнул министр торговли и интеграции, сегодня по стране зафиксировано снижение стоимости лука на 0,1%.

Напомним, с 28 января в Казахстане вступил в силу приказ министра сельского хозяйства по запрету на вывоз лука сроком на три месяца. Это связано низкими запасами лука в стране.