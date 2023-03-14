В будущем возможно квотирование экспорта
Вопрос снятия запрета на экспорт лука Казахстан пока не рассматривает
ФОТО ELDALA.KZ

Тамара Вааль, Астана, Власть

Казахстан не рассматривает вопрос снятия запрета на экспорт лука, однако не исключает в будущем ввести квотирование на его вывоз, сообщил во вторник журналистам в кулуарах правительства заместитель премьер-министра – министр торговли и интеграции Серик Жумангарин.

«Мы пока не рассматриваем этот вопрос (снятия запрета на экспорт – В.). Сбор данных показал, что на сегодня по стране (по данным комитета торговли имеется – В.) 68 тыс. тонн. Если это так, то нам на март – апрель нужно 40 тыс. тонн. Если эти данные будут подтверждены, представители комитета разговаривают с фермерами по поводу цен, по которым они готовы дать лук на внутренний рынок. Тогда будем смотреть, возможно, будем рассматривать квотирование», - сказал Жумангарин.

Он добавил, что на 15 марта запланировано заседание межведомственной комиссии по внешнеторговой деятельности.

В целом, подчеркнул министр торговли и интеграции, сегодня по стране зафиксировано снижение стоимости лука на 0,1%.

Напомним, с 28 января в Казахстане вступил в силу приказ министра сельского хозяйства по запрету на вывоз лука сроком на три месяца. Это связано низкими запасами лука в стране.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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