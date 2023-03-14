Работы по запуску Аксуского сахарного завода завершаются – аким

Как сообщает пресс-служба главы государства, аким отчитался об итогах социально-экономического развития региона за 2022 год и планах на предстоящий период. Он рассказал о развитии агропромышленного комплекса, о возврате неиспользуемых земель и вовлечении их в сельскохозяйственный оборот, а также о мерах по повышению урожайности за счет применения инновационных агротехнологий и восстановления ирригационных сетей.

Бейбит Исабаев сообщил, что на постоянном контроле находится развитие сахарной отрасли. По его словам, работы по запуску Аксуского сахарного завода близки к завершению, и в этом году на предприятии планируется переработать до 40 тыс. тонн сахарного тростника. Всего в регионе в 2023 году будет произведено до 132 тыс. тонн сахара, что позволит полностью покрыть потребности области и обеспечить поставки в другие регионы страны. А к 2026 году планируется увеличить в два раза площади посева сахарной свеклы.

Также глава региона доложил о ходе строительства жилья, поддержке малого и среднего предпринимательства, состоянии дорожной инфраструктуры, жилищно-коммунального хозяйства, газоснабжении региона. По его словам, на сегодня в области газифицировано 22 населенных пункта, доступ к газу имеют 288 тыс. жителей. До конца года к газу будет подключено еще 20 населенных пунктов.

До 2025 года в области запланировано строительство 23 новых школ, из них 10 – в рамках национального проекта «Комфортная школа». В рамках нацпроекта «Модернизация сельского здравоохранения» до 2025 года планируется построить 59 объектов, а также ввести 57 блочно-модульных пунктов за счет средств местного бюджета.

Исабаев также доложил президенту о развитии специальной экономической зоны «Хоргос – Восточные ворота», где запланировано строительство индустриального парка.

Касым-Жомарт Токаев поручил акиму эффективно использовать имеющийся потенциал области в сферах туризма, транспорта и логистики для привлечения инвестиций и подчеркнул важность развития в регионе агропромышленного комплекса и сахарной отрасли, а также продолжения работы по возврату неиспользуемых сельхозземель.