Функции по госконтролю за землями возвращены Минсельхозу
Токаев подписал поправки в КоАП, устанавливающие ответственность за ряд нарушений в сфере земельного законодательства
фото Жанары Каримовой

Тамара Вааль, Астана, Власть

В среду президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях», предусматривающий ответственность за ряд нарушений в сфере земельного законодательства.

Основной целью закона является установление административной ответственности за нарушения отдельных положений земельного законодательства. Документ также наделяет органы, осуществляющие государственный контроль за использованием и охраной земель, полномочиями рассматривать административные дела и налагать соответствующие взыскания.

Кроме того, функции по государственному контролю за использованием и охраной земель возвращены из компетенции акиматов в компетенцию министерства сельского хозяйства.

Также в законе предусмотрены поправки, касающиеся передачи с местного на центральный уровень полномочий в сфере государственного контроля за торговой деятельностью, в том числе за соблюдением размеров предельно-допустимых розничных цен, торговой надбавки и вознаграждения субъектов внутренней торговли, реализующих социально-значимые продовольственные товары.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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