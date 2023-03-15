Токаев подписал поправки в КоАП, устанавливающие ответственность за ряд нарушений в сфере земельного законодательства

В среду президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях», предусматривающий ответственность за ряд нарушений в сфере земельного законодательства.

Основной целью закона является установление административной ответственности за нарушения отдельных положений земельного законодательства. Документ также наделяет органы, осуществляющие государственный контроль за использованием и охраной земель, полномочиями рассматривать административные дела и налагать соответствующие взыскания.

Кроме того, функции по государственному контролю за использованием и охраной земель возвращены из компетенции акиматов в компетенцию министерства сельского хозяйства.

Также в законе предусмотрены поправки, касающиеся передачи с местного на центральный уровень полномочий в сфере государственного контроля за торговой деятельностью, в том числе за соблюдением размеров предельно-допустимых розничных цен, торговой надбавки и вознаграждения субъектов внутренней торговли, реализующих социально-значимые продовольственные товары.