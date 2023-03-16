В Турции сильные дожди вызвали наводнение, есть жертвы

Сильные дожди на юго-востоке Турции вызвали наводнение. Как сообщает агентство Anadolu , по данным МВД, в городе Шанлыурфе погибли 12 человек, еще двое – в Адыямане.

Сильный дождь начался 14 марта в 09:00, к 04:00 утра 15 марта эти осадки усилились в Шанлыурфе, Адыямане, в Доганшехире и Малатье.

Министр внутренних дел страны Сулейман Сойлу сообщил журналистам, что реки в Шанлыурфе вышли из берегов из-за обильных дождей и нанесли значительный ущерб окрестным населенным пунктам.

Поисково-спасательные работы продолжаются, есть разрушения, дорога Божова – Хильван обвалилась в двух местах.